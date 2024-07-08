Форвард «Ростова» Голенков: моя цель в новом сезоне — забивать в каждом матче

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, с каким настроем подходит к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

«Я уже говорил ранее, что моя задача – забивать мячи в каждом матче. И максимально пытаться помогать своей команде», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 24-летний форвард ростовчан Егор Голенков провёл в общей сложности 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в € 2 млн.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» откроет матчем с московским ЦСКА. Игра состоится в Ростове-на-Дону 20 июля.