УЕФА может сменить арбитра матча полуфинала Евро-2024, замешанного в договорных играх

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность смены главного арбитра полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии. Игру должен судить немецкий арбитр Феликс Цвайер. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает источник, Цвайер не мог быть допущен к крупным международным соревнованиям из-за того, что в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 евро и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году. В Немецком футбольном союзе тогда признали, что Феликс Цвайер принял взятку от своего коллеги Роберта Хойзера, но преднамеренных действий, направленных на реализацию задуманного его коллегой, у Цвайера выявлено не было.

При этом в декабре 2021 года нынешний игрок сборной Англии Джуд Беллингем был оштрафован Немецким футбольным союзом после ряда резких высказываний касательно прошлого Феликса Цвайера. Арбитр судил матч немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 между «Боруссией» с «Баварией» (2:3), работа на котором не устроила выступавшего тогда в составе дортмундцев Беллингема.

Матч полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.