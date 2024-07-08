«Химки» объявили о подписании экс-игрока «Акрона» Неманьи Анджелковича

Сербский центральный защитник Неманья Анджелкович подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Предыдущим клубом 27-летнего Анджелковича был «Акрон», который он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта. Сербский легионер в общей сложности принял участие в 33 матчах в составе «Акрона» в сезоне-2023/2024 и вышел с командой в РПЛ. Ориентировочная трансферная стоимость Анджелковича, по версии Transfermarkt, — € 800 тыс.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.