Яхимович: матч легенд помогает сближению России и Беларуси. Одни без других не могут

Экс-игрок московского «Динамо» и китайского «Шаньдун Лунэн» Эрик Яхимович высказался о матче легенд между сборными России и Беларуси, приуроченном ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

«Конечно, матч легенд помогает сближению России и Беларуси. Футбол объединяет страны и людей. Тем более Беларусь самая близкая для России страна.

Поэтому нужно как можно чаще проводить такие игры и политику сближения двух народов. Одни без других не могут. В этом матче была прекрасная атмосфера благодаря болельщикам, которые смотрели и поддерживали.

В первом тайме мы удивили легенд сборной России, потому что у нас хороший состав, где есть профессиональные футболисты, которые много поиграли. Но у сборной России тоже хороший состав, который помоложе. Все умеют играть. За счёт того, что пришли болельщики, это морально помогало, поэтому мы побежали вперёд и забили», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.