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Тимофей Калачёв: матч легенд удался, мы увиделись и вспомнили былые времена

Тимофей Калачёв: матч легенд удался, мы увиделись и вспомнили былые времена
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Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв высказался о ретроматче с легендами России (1:1, 4:5 пен.).

«Конечно, хотелось бы чаще участвовать в матчах легенд. Но это первый такой матч, когда мы собрались с ребятами, которые защищали цвета сборной Беларуси. Мы увиделись и вспомнили былые времена. Это супер! Я считаю, что матч легенд удался, было интересно и получилась напряжённая игра. Для нашего сегодняшнего уровня получился неплохой футбол.

Никто до матча не тренировался, но, пока были силы, мы неплохо смотрелись и по первому тайму наиграли на победу. Во втором тайме произошли замены, мы подсели, и сборная России прибавила. 1:1 — это справедливый счёт», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчерашний ретроматч легенд Беларуси и России прошёл при организации РФС и АБФФ, он был приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР.

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