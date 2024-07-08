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Жемалетдинов в ближайшие три дня подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов подпишет контракт с московским ЦСКА в ближайшие три дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Общая длительность контракта составит два года.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».