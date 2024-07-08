Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-игрок «МЮ» и «Реала» Варан готов принять предложение о переходе в «Комо» — Романо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Рафаэль Варан примет предложение о переходе в итальянский «Комо», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство клуба уверено, что 31-летний француз даст согласие уже на этой неделе. Сообщается, что Варан обдумывает вместе с семьёй это предложение.

Напомним, 30 июня закончилось трудовое соглашение француза с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса впервые за 22 года вышел в итальянскую Серию А по итогам прошедшего сезона.