Малийский форвард Секу Койта успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА — источник

Малийский нападающий Секу Койта станет игроком московского ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, Койта успешно прошёл медобследование и подпишет с армейцами трехлетний контракт.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».