Игрок «Локомотива» Раков: удивил ли переход Глушенкова именно в «Зенит»? Ушёл и ушёл

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал решение бывшего форварда железнодорожников Максима Глушенкова перейти в петербургский «Зенит».

«После ухода Дзюбы лидером в раздевалке является наш капитан — Дмитрий Баринов. Каждый возрастной игрок, который остался в команде, может подбодрить и подсказать. Удивил ли переход Глушенкова именно в «Зенит»? Не знаю. Ушёл и ушёл», — приводит слова Ракова «РБ Спорт».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.