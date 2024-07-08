Ибрагимович высказался о возможном уходе Тео Эрнандеса из «Милана»

Советник по спортивным и коммерческим вопросам и бывший игрок «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном уходе защитника клуба и сборной Франции Тео Эрнандеса.

«Тео — игрок «Милана». Нам повезло, что у нас есть целых три игрока в полуфинале чемпионата Европы. Он игрок «Милана», и мы знаем, что он очень счастлив здесь, как и его семья. С новым тренером у него будет гораздо больше возможностей, чтобы играть так, как ему нравится. Игра Фонсеки также будет построена на нём, это будет очень хорошо, поэтому и не беспокоюсь», — сказал Ибрагимович на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в трансфере Эрнандеса заинтересованы мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, на полуфинале Евро-2024 от «Милана» ещё вратарь Франции Мик Меньян и полузащитник Нидерландов Тейани Рейндерс.