«Пари НН» объявил о подписании словенского полузащитника

Словенский полузащитник Лука Веснер Тичич подписал долгосрочный контракт с ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«За нашу команду он будет играть под 29 номером. Пожелаем Луке успешных выступлений за «Пари НН», – говорится в сообщении клуба.

С 2021 года Лука выступал за словенский клуб «Копер». Провел 102 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 13 голевых передач. В составе «Копера» в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Словении. Выступал за молодежную сборную Словении. За национальную сборную своей страны дебютировал 20 января 2024 года в товарищеском матче с США (1:0).

Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.