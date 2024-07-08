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«Боруссия» Д объявила о трансфере защитника с российскими корнями

«Боруссия» Д объявила о трансфере защитника с российскими корнями
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Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон перешёл в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт чёрно-жёлтых. Контракт с игроком рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» выкупила у «Штутгарта» контракт Вальдемара Антона, заплатив отступные в размере € 22,5 млн. Отмечалось, что все боссы Дортмунда — Ларс Риккен, Себастьян Кель и Свен Мислинтат — хотели, чтобы 27-летний центральный защитник стал преемником Матса Хуммельса, который покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Вальдемар Антон в минувшем сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

27-летний Вальдемар Антон является уроженцем города Алмалык Ташкентской области Узбекистана. Футболист ранее заявил, что его родители родились в Узбекистане и позднее переехали в Германию. По словам Антона, его дедушка и бабушка разговаривали на узбекском языке, а его родители и он сам — русскоязычные, которые в то же время владеют и немецким языком.

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