Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

"Локомотив" получил за Кузьмина € 3 млн

"Локомотив" получил за Кузьмина € 3 млн
Комментарии

Как уже сообщал «Чемпионат.ру», сегодня, 3 августа, 29-летний защитник Олег Кузьмин перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин», с которым он заключил контракт сроком на три года.

По информации газеты «Спорт-экспресс», сумма трансфера Кузьмина составила € 3 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023