"Локомотив" получил за Кузьмина € 3 млн
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Как уже сообщал «Чемпионат.ру», сегодня, 3 августа, 29-летний защитник Олег Кузьмин перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин», с которым он заключил контракт сроком на три года.
По информации газеты «Спорт-экспресс», сумма трансфера Кузьмина составила € 3 млн.
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