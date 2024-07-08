«Я верю в них». Экс-игрок ЦСКА Красич высказался о чемпионских амбициях клуба

Бывший игрок московского ЦСКА Милош Красич высказался о том, могут ли красно-синие выиграть чемпионат России в ближайшее время.

«Может ли нынешний ЦСКА выиграть чемпионат России? Ну, они потихоньку двигаются к этому. Сейчас туда пришёл новый тренер — видно, что ребята хорошо играют, слушают его, реализуют его мысли на поле. Я увидел хорошую команду как на поле, так и в раздевалке — атмосфера там правильная. Так что надеюсь, что всё будет хорошо, я верю в них», — приводит слова Красича «РБ Спорт».

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Под руководством тренера команда выиграла Братский кубок совместно с «Динамо» в матчах с сербскими «Партизаном» и ОФК.