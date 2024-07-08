Тьяго Алькантара сделал заявление о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Тьяго Алькантара подтвердил, что решил завершить профессиональную игровую карьеру.

«Спасибо, футбол. Спасибо всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути. До скорой встречи!» – написал Алькантара в социальных сетях.

7 июня о решении Тьяго в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, последним клубом 33-летнего Алькантары был «Ливерпуль», за который он выступал с 2020 года и который он покинул этим летом. Минувший сезон испанец пропустил из-за травмы, выйдя на поле лишь один раз. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Тьяго выступал за «Баварию» и «Барселону», воспитанником которой является. В составе обоих клубов полузащитник выигрывал Лигу чемпионов.