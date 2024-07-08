«Краснодар» представил новую форму на сезон-2024/2025

ФК «Краснодар» на своём официальном сайте представил новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025. Домашний комплект в чёрно-зелёных цветах, а гостевая форма — в белом оттенке.

Отмечается, что игровая форма разработана дизайнерской командой клуба и произведена под собственным брендом.

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» чёрный и зелёный. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина. Домашний комплект-2024/2025 следует строгой геометрической форме: чёрные и зелёные поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах.