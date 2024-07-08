Сергей Омельянчук — о матче легенд: приятно увидеть своих бывших одноклубников

Ассистент тренера грузинского «Телави» и экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Омельянчук высказался о матче легенд между сборными России и Беларуси, приуроченном ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

«Конечно, надо продолжать проводить матчи легенд. Российская команда почаще собирается и почаще проводит такие турниры. А сборная Беларуси в первый раз собралась, поэтому очень приятно участвовать в таком матче. А также приятно увидеть своих бывших одноклубников, с кем делил раздевалку сборной и против кого играл в чемпионате России», — сказал Омельянчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.