ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яхимович: все сборные на Евро одного уровня, но Испания выиграет этот турнир

Яхимович: все сборные на Евро одного уровня, но Испания выиграет этот турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок московского и минского «Динамо», китайского «Шаньдун Лунэн» и турецких «Ванспора» и «Газиантепспора» Эрик Яхимович считает, что Испания выиграет Евро-2024.

«Все сборные на чемпионате Европы плюс-минус на одном уровне, поэтому не так просто забить, и сложно сказать, кто выиграет этот турнир. Но я считаю, что по игре сборная Испании должна выиграть Евро-2024», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/2 финала чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

  • 9 июля. Испания — Франция.
  • 10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). При этом на Евро-2024 итальянская национальная команда выбыла на стадии 1/8 финала. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android