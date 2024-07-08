Яхимович: все сборные на Евро одного уровня, но Испания выиграет этот турнир

Экс-игрок московского и минского «Динамо», китайского «Шаньдун Лунэн» и турецких «Ванспора» и «Газиантепспора» Эрик Яхимович считает, что Испания выиграет Евро-2024.

«Все сборные на чемпионате Европы плюс-минус на одном уровне, поэтому не так просто забить, и сложно сказать, кто выиграет этот турнир. Но я считаю, что по игре сборная Испании должна выиграть Евро-2024», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/2 финала чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). При этом на Евро-2024 итальянская национальная команда выбыла на стадии 1/8 финала. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.