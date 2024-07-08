Агент Гурцкая: Сперцян, скорее всего, останется в «Краснодаре» этим летом

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян этим летом останется в «Краснодаре».

«Если бы Сперцян мог уйти [этим летом], он бы уже получил хоть какое-то «жирное» предложение. Но его нет. Такого предложения, которое устроило бы все стороны, пока нет. Думаю, ещё на полгода Эдик, скорее всего, останется в «Краснодаре», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Сезон-2023/2024 РПЛ «Краснодар» завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков по итогам 30 туров.