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«Зенит» — «Црвена Звезда»: сине-бело-голубые пропустили в начале второго тайма

«Зенит» — «Црвена Звезда»: сине-бело-голубые пропустили в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч Летнего кубка, в котором принимают участие российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Клаудиньо – 5'     1:1 Катаи – 49'     1:2 Лекович – 85'    

На пятой минуте матча полузащитник «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи сравнял счёт в матче.

Напомним, ранее на турнире «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 2:5, а также обыграл «Тальерес» (1:0). «Црвена Звезда» провела только один матч на Летнем кубке, в котором победила «Сочи» (2:0).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля.

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