«Балтика» объявила о трансфере вратаря из «Спартака»

Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с голкипером Ильёй Свиновым. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

«Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2026 года. Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении клуба.

Илья является воспитанником тольяттинского футбола, начал профессиональную карьеру в «Ладе-Тольятти», затем перешёл в новотроицкую «Носту». В июне 2021 года перешёл в ФК «Факел», а в декабре этого же года было объявлено о переходе Свинова в московский «Спартак». В 2022 году вратарь вновь вернулся в «Факел» на правах аренды, где в общей сложности провёл 51 матч, 20 из которых – «на ноль».

В июне 2023 года Свинов вернулся в расположение «Спартака» и провёл за красно-белых три матча. Его контракт с москвичами был рассчитан до июня 2025 года.