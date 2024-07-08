«Марсель» — главный претендент на покупку игрока «МЮ» Мэйсона Гринвуда — Фабрицио Романо

«Марсель» — главный претендент на приобретение 24-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступавшего в прошедшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» согласны на аренду с обязательством выкупа игрока. «Манчестер Юнайтед» собирается включить в сделку крупный пункт о продаже. Сообщается, что сумма может составить от 40% до 50% от будущих трансферов. Официальная заявка от «Марселя» уже была отправлена.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.