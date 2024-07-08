«Зенит» — «Црвена Звезда»: сербы вышли вперёд на 86-й минуте

В эти минуты проходит матч Летнего кубка, в котором принимают участие российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Црвены Звезды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте матча полузащитник «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи сравнял счёт в матче. А на 86-й минуте вышедший на замену защитник Стефан Лекович вывел «Црвену Звезду» вперёд.

Напомним, ранее на турнире «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 2:5, а также обыграл «Тальерес» (1:0). «Црвена Звезда» провела только один матч на Летнем кубке, в котором победила «Сочи» (2:0).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля.