Тарханов — о матче между Испанией и Францией на Евро: в этой встрече всё может быть

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче между сборными Испании и Франции в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«Очень сложно определить фаворита в матче сборных Испании и Франции. Это две примерно одинаковые по силе команды со звёздами в составе. Трудно предсказать, что выиграет.

В этой встрече всё может быть. И дополнительное время, и серия пенальти. Но поначалу, скорее всего, будет осторожная игра. Как в четвертьфинальном матче сборных Испании и Германии, когда первый тайм оказался не очень интересным. Думаю, и в полуфинале сценарий будет похожий», – приводит слова Тарханова «Vprognoze.ru».

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.