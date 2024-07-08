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Тарханов — о матче между Испанией и Францией на Евро: в этой встрече всё может быть

Тарханов — о матче между Испанией и Францией на Евро: в этой встрече всё может быть
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче между сборными Испании и Франции в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень сложно определить фаворита в матче сборных Испании и Франции. Это две примерно одинаковые по силе команды со звёздами в составе. Трудно предсказать, что выиграет.

В этой встрече всё может быть. И дополнительное время, и серия пенальти. Но поначалу, скорее всего, будет осторожная игра. Как в четвертьфинальном матче сборных Испании и Германии, когда первый тайм оказался не очень интересным. Думаю, и в полуфинале сценарий будет похожий», – приводит слова Тарханова «Vprognoze.ru».

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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