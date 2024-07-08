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«Этого было достаточно, чтобы он быканул». Агент объяснил уход Талалаева из «Химок»

«Этого было достаточно, чтобы он быканул». Агент объяснил уход Талалаева из «Химок»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему российский специалист Андрей Талалаев покинул должность главного тренера «Химок».

– Почему «Химки» расстались с Андреем Талалаевым?
– Потому что за его спиной делались трансферы, которые ему не понравились.

– Трансфер Артура Юсупова?
– В частности. Этого было достаточно, чтобы Талалаев быканул и покинул команду… Я думаю, это была накопительная история. Это был повод, потому что, скорее всего, руководитель команды [Туфан Садыгов] видит, что его сын [Илья Садыгов] должен играть больше времени, – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

20 июня подмосковная команда объявила об уходе российского специалиста и его тренерского штаба.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Также «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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