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«Он гений». Тренер Испании высказался о Мбаппе перед матчем с Францией в 1/2 финала Евро

«Он гений». Тренер Испании высказался о Мбаппе перед матчем с Францией в 1/2 финала Евро
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о качествах капитана национальной команды Франции Килиана Мбаппе перед очным матчем в 1/2 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе, играющий в половину своих сил, похож на любого другого игрока, играющего на все сто. Такие игроки, как он, могут решить исход матча в любой момент. Он гений, футболист мирового класса», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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