«Он гений». Тренер Испании высказался о Мбаппе перед матчем с Францией в 1/2 финала Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о качествах капитана национальной команды Франции Килиана Мбаппе перед очным матчем в 1/2 чемпионата Европы в Германии.

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе, играющий в половину своих сил, похож на любого другого игрока, играющего на все сто. Такие игроки, как он, могут решить исход матча в любой момент. Он гений, футболист мирового класса», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.