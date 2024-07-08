Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал трансфер Секу Койта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании нападающего Секу Койта.

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим, безусловно, является Секу Койта. Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провёл пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлён, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях.

Со своей стороны клуб сделает всё необходимое для скорейшей адаптации футболиста. Однако мы надеемся, учитывая семилетний опыт игры Секу в Европе и то, как важно для него, насколько здорово ранее в ЦСКА играли знаковые африканские футболисты, что времени на адаптацию Секу и вовсе не понадобится.

Мы также очень рады, что вчера Секу побывал на нашем матче с «Партизаном» и увидел полный стадион болельщиков, как гнали команду вперёд наши фанаты. Конечно, это был лучший день для знакомства с традициями нашего клуба», – приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев в социальных сетях.

8 июля ЦСКА объявил о подписании малийского нападающего Секу Койта.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».