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Секу Койта прокомментировал свой переход в ЦСКА

Секу Койта прокомментировал свой переход в ЦСКА
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Нападающий Секу Койта высказался о своём переходе в московский ЦСКА.

«ЦСКА — очень большой клуб, и я рад, что сегодня мы подписали контракт. Надеюсь, что вместе мы сможем одержать много побед и завоевать долгожданные для болельщиков трофеи.

Вчера я следил за матчем команды с трибуны, атмосфера, которую создавали болельщики, была потрясающей. Мне уже не терпится выйти на поле, встретиться с товарищами и начать наш путь к заветным медалям и кубкам», – приводит слова Койта пресс-служба армейцев в социальных сетях.

Сегодня, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании малийского нападающего Секу Койта.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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