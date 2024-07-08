Ренато Гойкович сравнил сборную Грузии с «Оренбургом»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил согласие с мнением о том, что чемпионат Европы в Германии — один из самых скучных в истории.

«Согласен, но я даже не знаю, почему так происходит. Возможно, футболисты просто устали после тяжёлого сезона. Очевидно, что команды играют более надёжно, более сфокусированно, менее открыто. Это скучно смотреть. Матч Франции и Португалии, по сути, начался с 60-й минуты: столько им потребовалось, чтобы нанести первый удар. Отмечу Грузию, команда играла в самый открытый футбол, как «Оренбург» два года назад — вперёд, назад, вперёд, назад», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, сборная Грузии сыграла впервые на Евро и сенсационно вышла в 1/8 финала турнира, победив Португалию на групповом этапе. Но грузины потерпели поражение на первой же стадии плей-офф в матче с национальной командой Испании (1:4).