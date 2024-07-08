ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Латышонок: сборы с «Зенитом» — самые сложные в моей жизни

Латышонок: сборы с «Зенитом» — самые сложные в моей жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о сборах сине-бело-голубых.

«Если говорить о моей форме, то сейчас уже хорошо. Первые недели приходилось тяжело, потому что это были самые тяжёлые сборы в моей жизни. Адаптировался хорошо. Со всеми общаемся, помогаем друг другу», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android