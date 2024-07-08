«Ничего страшного не случилось». Тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче Летнего кубка с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Хорошо провели первый тайм по качеству, активно. Во втором немного подсели. Главное, что живы и здоровы. Некоторым футболистам пришлось играть и в утреннем матче, и с «Црвеной Звездой». Конечно, обидно проигрывать, но ничего страшного не случилось. Будем работать и готовиться к матчу за Суперкубок.

Как можно оценить готовность команды к сезону? Через матчи будем набирать и добирать. Сейчас у нас нагрузки и тренировочный режим станут легче. Будут ноги посвежее, и сил будет больше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Матч Летнего кубка, в котором принимали участие «Зенит» и «Црвена Звезда», завершился победой сербской команды со счётом 2:1.Таким образом, «Црвена Звезда» стала досрочным победителем товарищеского международного турнира, набрав шесть очков.

В Летнем кубке выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.