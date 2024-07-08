Главный тренер «Црвены Звезды» прокомментировал будущее Егора Пруцева в команде

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич ответил на вопрос о будущем в команде российского полузащитника Егора Пруцева.

«К сожалению, Егора Пруцева не было с нами на турнире, он травмирован, но это молодой игрок. В «Целе» он прекрасно отыграл сезон, помог своей команде завоевать чемпионский титул. «Црвена» очень рассчитывает на него, но будем смотреть на его показатели. Сначала ему нужно выздороветь, но играет он на хорошем уровне», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

21-летний Пруцев с 2019 года находился в системе футбольного клуба «Сочи». В этот период Егор дважды был отдан в аренду. Первую половину сезона-2021/2022 он провёл в «Текстильщике» из Иванова, а вторую часть чемпионата – в «Нефтехимике». Летом 2022 года «Црвена Звезда» выкупила права на футболиста за € 900 тыс. За сербский клуб Пруцев сыграл 11 матчей и успел стать чемпионом страны, а также выиграть Кубок Сербии.