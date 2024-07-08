Черчесов: Спаллетти и Нагельсману на Евро не хватило опыта

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне рулевой национальной команды Казахстана Станислав Черчесов поделился впечатлениями от работы своих коллег по цеху на Евро-2024.

«Саутгейт — хороший тренер, который делает свою работу. Кстати, вот у Спаллетти и Нагельсмана, убеждён, не хватило на этом Евро опыта. А Дешам, Саутгейт, которые давно работают в своих сборных, и опытный Куман — вот они в полуфинале. При этом и Спаллетти, и Нагельсман — хорошие специалисты, просто им не хватило именно опыта работы в национальной команде на таком турнире. Убеждён, что на следующий большой турнир, дай бог, чтобы федерации их не трогали, у этих же тренеров будут абсолютно другие команды, потому что они переосмыслят то, что было», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти вылетела на стадии 1/8 финала Евро-2024, Германия во главе с Юлианом Нагельсманом покинула турнир на стадии четвертьфинала.

В 1/2 финала чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.