ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Црвены»: «Зенит» смог бы пройти групповой этап Лиги чемпионов

Главный тренер «Црвены»: «Зенит» смог бы пройти групповой этап Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мнением об уровне петербургского «Зенита».

«Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов без вопросов. В России очень сильная лига, много хороших команд. Уверен, «Зенит» прошёл бы групповой этап», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android