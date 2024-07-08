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Голенков: сезон покажет, насколько «Ростов» хорошо поработал на сборах

Голенков: сезон покажет, насколько «Ростов» хорошо поработал на сборах
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил уровень готовности своей команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

«Готовимся, работаем. Сезон всё покажет, насколько мы хорошо поработали на сборах. До начала сезона осталось две недели, думаю, команда уже в оптимальных кондициях», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 24-летний форвард ростовчан Егор Голенков провёл в общей сложности 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в € 2 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии полуфинала финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» откроет матчем с московским ЦСКА. Игра состоится в Ростове-на-Дону 20 июля.

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