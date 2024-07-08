Капитан сборной Испании Родри высказался о возможности получить «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказался о возможности получить «Золотой мяч» по итогам сезона.

«Я говорил это много раз. С моей точки зрения, в футболе главное — это коллектив. Конечно, приятно, когда тебя узнают, но для меня важнее команда. Я наслаждаюсь тем, как играю. Для меня играть в центре полузащиты — это лучшее, что может быть в футболе», — приводит слова Родри интернет-издание AS.

Капитан сборной Испании сыграл четыре матча чемпионата Европы в Германии и забил один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.