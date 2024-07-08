Капитан «Црвены Звезды»: были заметны братские отношения наших болельщиков и «Зенита»

Капитан и нападающий «Црвены Звезды» Александар Катаи поделился впечатлениями от атмосферы на матче Летнего кубка с «Зенитом» (2:1).
«Мы заметили перекличку болельщиков «Зенита» и «Црвены». В прошлом году, когда игры проходили у нас, тоже приехало много болельщиков. Братские отношения были очень заметны уже тогда», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Матч Летнего кубка, в котором принимали участие «Зенит» и «Црвена Звезда», завершился победой сербской команды со счётом 2:1.Таким образом, «Црвена Звезда» стала досрочным победителем товарищеского международного турнира, набрав шесть очков.
В Летнем кубке выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.
- 8 июля 2024
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