Аршавин: «Зениту» надо продать Клаудиньо за хорошую цену, если дают деньги

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Надо за хорошую цену продать, если дают деньги», — сказал Аршавин в программе «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Фламенго» направил «Зениту» официальное предложение по трансферу Клаудиньо. Отмечалось, что в бразильском клубе готовы заплатить за полузащитника чуть более € 15 млн.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.