Капитан «Црвены Звезды» прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро

Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро-2024.
«Никто не доволен результатом и игрой сборной Сербии на Евро, потому что мы не прошли групповой этап. Но это мои коллеги, мы играем в одной команде, не хочу говорить ничего плохого, но и результат ничего хорошего не дал», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Сборная Сербии на ЧЕ-2024 не смогла выйти из группы.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
В 1/2 финала текущего чемпионата Европы по футболу выступят:
- 9 июля. Испания — Франция;
- 10 июля. Нидерланды — Англия.