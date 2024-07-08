Капитан «Црвены Звезды» прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро

Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро-2024.

«Никто не доволен результатом и игрой сборной Сербии на Евро, потому что мы не прошли групповой этап. Но это мои коллеги, мы играем в одной команде, не хочу говорить ничего плохого, но и результат ничего хорошего не дал», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сборная Сербии на ЧЕ-2024 не смогла выйти из группы.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В 1/2 финала текущего чемпионата Европы по футболу выступят: