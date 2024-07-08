В «Оренбурге» высказались о возможном продлении контракта с Иваном Башичем

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном продлении контракта с полузащитником клуба Иваном Башичем.

«Мы с агентом на связи, план действий у нас есть. Всё под контролем. Клуб рассчитывает на Башича», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не предлагал контракта игроку.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Иван Башич принял участие в 37 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1 млн.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 встреч. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.