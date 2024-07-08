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Капитан «Црвены Звезды» сравнил уровень «Сочи» и «Зенита»

Капитан «Црвены Звезды» сравнил уровень «Сочи» и «Зенита»
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Капитан и нападающий «Црвены Звезды» Александар Катаи сравнил санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи», с которыми сербская команда встречалась на Летнем кубке.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Клаудиньо – 5'     1:1 Катаи – 49'     1:2 Лекович – 85'    

«Игры с «Сочи» и «Зенитом» были интересные. Матч с «Сочи» был первым для нас на турнире. Мы контролировали игру, это отразилось на результате. «Зенит» — совсем другая команда, у нас были проблемы с ними, это заметно по первому тайму, когда они забили. Понятно, почему одни чемпионы, а другие — нет», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Црвена Звезда» стала досрочным победителем товарищеского международного турнира «Летний кубок», набрав шесть очков. Команда одержала победы над «Сочи» (2:0) и «Зенитом» (2:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.

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