Капитан «Црвены Звезды» сравнил уровень «Сочи» и «Зенита»

Капитан и нападающий «Црвены Звезды» Александар Катаи сравнил санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи», с которыми сербская команда встречалась на Летнем кубке.

«Игры с «Сочи» и «Зенитом» были интересные. Матч с «Сочи» был первым для нас на турнире. Мы контролировали игру, это отразилось на результате. «Зенит» — совсем другая команда, у нас были проблемы с ними, это заметно по первому тайму, когда они забили. Понятно, почему одни чемпионы, а другие — нет», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Црвена Звезда» стала досрочным победителем товарищеского международного турнира «Летний кубок», набрав шесть очков. Команда одержала победы над «Сочи» (2:0) и «Зенитом» (2:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.