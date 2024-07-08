Капитан «Црвены Звезды»: уверен, место «Зенита» — в Лиге чемпионов

Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи высказался об уровне «Зенита».

«Уверен, место «Зенита» — в Лиге чемпионов. Это очень сильная и качественная команда, которая точно достигла бы каких-то результатов в этом турнире», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.