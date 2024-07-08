Черчесов: последний матч, когда я видел Джикию, он играл великолепно

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением, сможет ли Георгий Джикия продолжить карьеру на высоком уровне после ухода из «Спартака».

— С Джикией недели две назад разговаривал, но, раз клуб принял такое решение по той или иной причине…

— Найдет он себя ещё на высоком уровне? Всего 30 лет...

— Ну, в 30 лет человек может быть старик физиологический, а можно и в 40 быть молодым, в хорошей форме. Последний матч, когда я его видел, он играл великолепно. Сухой, похудевший, «спортсменистый», как я люблю называть. Посмотрим, сейчас все команды комплектуются. Посмотрим, что будет, что он хочет сам, – приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.