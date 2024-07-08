Игорь Колыванов выступил против отмены экстра-таймов на Евро

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об отмене дополнительного времени в матчах плей-офф чемпионата Европы. Такая система действует на Кубке Америки, который сейчас проходит в США. В случае ничьей после 90 минут команды сразу бьют пенальти.

– Лучше, чтобы было дополнительное время. Может, на Копа Америка так сделали, потому что футболисты уставали. Травму могут получить. Я считаю, что с дополнительным временем футбол интереснее.

– Есть мнение, что пенальти – это лотерея. Вы согласны с этим? Возможно ли натренировать уровень исполнения пенальти?

– Это всегда так было. Даже великие промахиваются. Футболисты бьют пенальти на фоне усталости, поэтому их натренировать нельзя. Там пока бежишь, можно своё решение поменять. Здесь многое зависит от психологии, – приводит слова Колыванова «Спорт День за Днём».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В 1/2 финала текущего чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.