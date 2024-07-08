Черчесов: такие, как Глушенков, на деревьях не растут

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал трансферную политику «Локомотива», который в это межсезонье расстался с несколькими игроками, включая Максима Глушенкова.

«Я был почти на всех домашних матчах «Локо», видел, как играет Глушенков, это абсолютно нестандартный игрок, который может в любую секунду нарисовать нестандартное, такие, как он, на деревьях не растут. Тут надо и в команде что-то менять, и игрока такого класса или уровня найти, но это непросто. И опять же, он не один, кто покинул команду. Уходят игроки определённого уровня, но, опять же, раз они уходят, кто-то туда должен прийти. Когда я в своей команде, я знаю, если кто-то уходит, кто вместо него придёт. А там я не знаю, может, придут лучше, чем они. Я не могу за них говорить», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Отметим, что Глушенков в минувшем сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.