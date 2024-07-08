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Игрок «Челси» Кайседо высказал недовольство тактикой бывшего тренера клуба Почеттино

Игрок «Челси» Кайседо высказал недовольство тактикой бывшего тренера клуба Почеттино
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22-летний опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о манере игры, которую прививал команде бывший тренер Маурисио Почеттино.

«В «Брайтоне» всё базировалось на тактике, только работа с мячом; тактика, тактика, тактика. А в «Челси» нужно было бегать, бегать, бегать, и это очень сложно для меня. В «Челси» я больше бегаю, а с «Брайтоном» мы почти всегда владели мячом», — приводит слова Кайседо журналист Альфонсо Ласо Айала в социальной сети X (ранее Twitter).

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» 21 мая. Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года и сумел добраться до финала Кубка английской Лиги и занять с командой шестое место.

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