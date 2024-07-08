«Будем думать, кого можем отпустить». Семак — о новых трансферах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о продолжении трансферной кампании сине-бело-голубых в летнее межсезонье.

«Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто‑то уйдёт. Посмотрим, какое количество футболистов покинет команду в зависимости от предложений. Прежде всего это касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики. Мы будем думать, кого можем отпустить. Времени ещё достаточно, многое может произойти», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июне 2024 года состав петербургского «Зенита» пополнили четыре российских футболиста — 24-летний оттянутый нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики».