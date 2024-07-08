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Агент экс-вратаря «Лестера» Шмейхеля ответил, возможен ли трансфер игрока в Россию

Агент экс-вратаря «Лестера» Шмейхеля ответил, возможен ли трансфер игрока в Россию
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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы бывшего вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, высказался о возможности перехода голкипера в Российскую Премьер-Лигу.

«Возможен ли трансфер Каспера в Россию? Пока не знаю. Посмотрим», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Шмейхель провёл в составе сборной Дании на чемпионате Европы четыре матча и сыграл один из них «на ноль».

Напомним, последним клубом футболиста был бельгийский «Андерлехт», за который он выступал с 2023 года. Сейчас Каспер находится в статусе свободного агента. Вратарь провёл в прошедшем сезоне 32 матча за клуб, их которых восемь сыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

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