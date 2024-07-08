В «Лацио» отреагировали на возможный уход Иммобиле в «Бешикташ»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего римской команды Чиро Иммобиле в турецкий «Бешикташ».

«Мы не получали никакого предложения от «Бешикташа» по Чиро Иммобиле. У него контракт с «Лацио», и в конкретный момент у нас нет нет предложений, что бы ни писали», — приводит слова Лотито журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Лацио» одобрил продажу Иммобиле в «Бешикташ». Отмечалось, что бывший игрок сборной Италии ведёт переговоры с турецким клубом, который предлагает ему выгодный контракт до 2026 года.

В минувшем сезоне 34-летний Чиро Иммобиле принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.