Клаудиньо радовался голу, Канга рассматривал медаль. Фото матча «Зенит» — «Црвена Звезда»

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Вчера, 8 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором принимали участие российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.

На пятой минуте матча полузащитник «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи сравнял счёт в матче. А на 86-й минуте вышедший на замену защитник Стефан Лекович забил победный гол «Црвены Звезды» — 2:1.

Таким образом, «Црвена Звезда» стала досрочным победителем Летнего кубка, набрав шесть очков.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.